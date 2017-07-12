Джокович не сумел завершить четвертьфинал Уимблдона против Бердыха

Сербский теннисист Новак Джокович, получивший от организаторов Уимблдонского турнира второй номер посева, отказался от продолжения борьбы с 11-й ракеткой соревнований, чехом Томашем Бердыхом, во втором сете четвертьфинального матча. Джокович проиграл первую партию на тай-брейке – 6:7 (2:7), а при счёте 0:2 во втором сете завершил борьбу на Уимблдоне. Причина пока неизвестна, но медицинский тайм-аут серб брал из-за проблем с плечом.

За выход в финал Бердых сыграет либо со швейцарцем Роджером Федерером, либо с канадцем Милошем Раоничем.

Джокович может стать первой ракеткой мира в случае победы на Уимблдоне

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