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Джокович не сумел завершить четвертьфинал Уимблдона против Бердыха

12 июля 2017, среда. 20:17. Теннис

Сербский теннисист Новак Джокович, получивший от организаторов Уимблдонского турнира второй номер посева, отказался от продолжения борьбы с 11-й ракеткой соревнований, чехом Томашем Бердыхом, во втором сете четвертьфинального матча. Джокович проиграл первую партию на тай-брейке – 6:7 (2:7), а при счёте 0:2 во втором сете завершил борьбу на Уимблдоне. Причина пока неизвестна, но медицинский тайм-аут серб брал из-за проблем с плечом.

За выход в финал Бердых сыграет либо со швейцарцем Роджером Федерером, либо с канадцем Милошем Раоничем.

Уимблдон (м) 2017. 1/4 финала
12 июля 2017 года, среда. 19:05 МСК
Томаш
Бердых
Новак
Джокович
7:6 2:0 Rt
Джокович может стать первой ракеткой мира в случае победы на Уимблдоне

Все важнейшие матчи Уимблдона вы можете посмотреть в прямом эфире на каналах Eurosport и в Eurosport Player

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Новак Джокович Томаш Бердых
Новости. Теннис
12 июля 2017, среда
21:28 Веснина и Суарес вышли в четвертьфинал Уимблдона в миксте
21:15 Джокович может пропустить полгода из-за операции на правом локте
20:30 Федерер вышел в полуфинал Уимблдона, обыграв Раонича
20:30 Маррей: терять статус первой ракетки не страшно, у всего есть свой конец
20:17 Джокович не сумел завершить четвертьфинал Уимблдона против Бердыха
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18:34 Джокович может стать первой ракеткой мира в случае победы на Уимблдоне
18:12 Куэрри: я немного шокирован, но это то, о чём я всегда мечтал
17:56 Маррей не сумел выйти в полуфинал Уимблдона, проиграв Куэрри
17:50 Кузнецова и Младенович не смогли выйти в полуфинал Уимблдона в паре
17:40 Макарова и Веснина вышли в полуфинал Уимблдона в парном разряде
17:02 Деминова и Харитонова вышли во второй круг юниорского Уимблдона в парном разряде
17:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Мирный/Макарова — Скупски/Рэй на Уимблдоне
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15:21 Надаль с Джоковичем проведут матч в Астане в конце сентября
15:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Бердых — Джокович на Уимблдоне
14:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова/Младенович — Ниномия/Ворачова
14:29 Грожан: вы бы удивились, как много Кирьос знает
14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Раонич — Федерер на Уимблдоне
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10:26 Мугуруса: Кузнецова была и остаётся великолепной теннисисткой
10:11 Раонич: я извлёк немало уроков из матча с Федерером в полуфинале Уимблдона
09:12 Остапенко: кажется, с каждым матчем на Уимблдоне Винус играет всё лучше
09:03 В. Уильямс: мне нравится, что я всё ещё могу прибавлять
06:14 Поражение Кузнецовой, победы В. Уильямс и Конты — в обзоре 1/4 финала Уимблдона
05:51 Видео: Джокович победил Маннарино в матче 1/8 финала Уимблдона
03:15 Халеп: стать первой ракеткой — одна из моих целей, но я сильно не расстраиваюсь
03:03 Конта: мы играли с Уильямс ранее, так что я знаю, с какими проблемами столкнусь
01:01 Сюжет о топ-5 любимчиков публики на Уимблдоне
00:53 Кузнецова: сегодня не получилось, но жизнь продолжается
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