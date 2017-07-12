Джокович может пропустить полгода из-за операции на правом локте

Сербский теннисист Новак Джокович досрочно завершил борьбу в четвертьфинале Уимблдона с чехом Томашем Бердыхом из-за проблем с правым локтем. Об этом Джокович сообщил на пресс-конференции после матча, отвечая на вопрос сербских журналистов.

Джокович признался, что может пропустить полгода из-за операции на правом локте, но постарается всячески избежать хирургического вмешательства. Также Джокович сказал, что правый локоть беспокоит его уже полтора года. Он посещал нескольких специалистов, но единого мнения по поводу необходимости операции он пока не получил.