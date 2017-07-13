Фиссетт: Конта очень сильна в сложных ситуациях

Вим Фиссетт, тренер британки Йоханны Конты, объяснил успешные результаты подопечной её хорошей психологической устойчивостью. В четвертьфинале Уимблдона уроженка Сиднея одолела румынку Симону Халеп со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4.

«Матч с Симоной был невероятным. Они играли на центральном корте, и обе показали свой лучший уровень. Атмосфера на том матче — это один из лучших моментов в моей тренерской карьере.

Конта выигрывает много матчей благодаря психологической устойчивости. Это результат упорной работы, проделанной за последние годы. Она очень сильна в сложных ситуациях. Например, в матче с Векич было несколько геймов, когда она уступала 0:30, но Йоханна сохраняла стойкость и отлично подавала.

Думаю, в матче с Халеп она немного устала, но поддержка зрителей ей помогла», — цитирует Фиссетта официальный сайт тура.