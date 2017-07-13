Хингис: я восхищаюсь игроками вроде Федерера и Серены Уильямс

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде швейцарка Мартина Хингис рассказала, что, по её мнению, является главным для стабильно успешного выступления в туре на протяжении долгого времени.

«Чтобы долгое время оставаться успешной, нужно по-настоящему любить то, что делаешь. Думаю, это главный ключ к успеху. У меня было несколько пауз в карьере. Дело не том, что я не скучала по теннису, а в том, что я уже очень не любила всё время куда-то ехать и не испытывала давления от необходимости постоянных побед.

Отстраниться от давления и найти новую жажду к игре — это большое испытание. Именно поэтому я восхищаюсь игроками вроде Роджера Федерера и Серены Уильямс», — цитирует Хингис официальный сайт тура.