В. Уильямс: ни одно очко в матче с Контой не далось мне легко

Американка Винус Уильямс поделилась впечатлениями от победы над британкой Йоханной Контой со счётом 6:4, 6:2 в полуфинале Уимблдона.

«Я играла здесь уже очень много финалов. Это настоящее благословение. Я не могу желать большего, но отдам все силы ради победы в этом финале.

Публика замечательно поддерживала меня сегодня. Конта играла очень хорошо, ни одно очко не далось мне легко. Я просто старалась играть на максимуме каждый розыгрыш, не обращая внимания на счёт. И вдруг всё закончилось", — приводит слова Уильямс-старшей официальный сайт турнира.