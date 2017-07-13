Конта: теперь я знаю, что однажды могу выиграть Уимблдон

Британка Йоханна Конта, уступившая в полуфинале Уимблдона американке Винус Уильямс со счётом 4:6, 2:6, поделилась впечатлениями от своего выступления.

«Винус играла лучше и заслуженно победила. Она просто была сильнее меня. Я расстроена, что не смогла порадовать болельщиков, но теперь я знаю, что могу однажды выиграть Уимблдон. Конечно, для этого мне предстоит ещё много работать. Я рада, что впервые попаду в топ-5 рейтинга WТА. Здорово быть в числе таких замечательных теннисисток, но для меня важнее всего — прогрессировать и совершенствовать свою игру», — приводит слова Конты официальный сайт турнира.