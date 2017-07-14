В 15:00 по московскому времени начнётся полуфинальный поединок Уимблдона, в котором сыграют американец Сэм Куэрри (24) и представитель Хорватии Марин Чилич (7). По личным встречам впереди 28-летний уроженец Меджугорья — 4-0.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Куэрри — Чилич на Уимблдоне.

Победитель этого противостояния в финале соревнований встретится либо со швейцарцем Роджером Федерером (3), либо с представителем Чехии Томашем Бердыхом (11).