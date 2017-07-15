Пивоварова взяла 2 гейма в матче первого раунда квалификации турнира в Бухаресте

Россиянка Анастасия Пивоварова не смогла оказать серьёзного сопротивления польке Магдалене Фрех в первом раунде квалификации турнира в Бухаресте, который пройдёт на грунте с 17 по 23 июля. 27-летняя уроженка Читы, занимающая 334-е место в рейтинге WТА, за 55 минут уступила со счётом 2:6, 0:6. Анастасия ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки, не создала ни одного брейк-пойнта и проиграла 5 геймов на своей подаче.

Следующей оппоненткой Фрех станет либо её соотечественница Катержина Питер (8), либо Варатчая Вонгтеанчаи из Таиланда.