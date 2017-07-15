После Уимблдона В. Уильямс опередит Шарапову по призовым за карьеру

После получения призовых за финал Уимблдона американка Винус Уильямс обойдёт россиянку Марию Шарапову по заработанным на корте деньгам и займёт второе место, уступая только младшей сестре, Серене. В активе Винус будет более 37,9 млн долларов призовых за карьеру (суммарно в одиночном и парном разрядах). Мария к данному моменту заработала $ 36,574,188. На счету Серены — $ 84,463,131 призовых.



Шарапова завоевала 35 титулов, включая пять побед на турнирах «Большого шлема». В активе Винус 49 трофеев, семь из которых пришлись на «Шлемы». Серена выиграла 72 турнира, в том числе 23 «мэйджора».