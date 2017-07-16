Александрова встретится с Ковинич в первом круге турнира в Бухаресте

Состоялась жеребьёвка женского турнира серии International в Бухаресте (Румыния). Посев возглавила латвийка Анастасия Севастова, которая в первом круге сыграет со словачкой Яной Чепеловой. Во втором раунде победительница этой пары выйдет либо на россиянку Екатерину Александрову, либо на черногорку Данку Ковинич.



Второй сеяной турнира стала испанка Карла Суарес-Наварро, которая стартует с матча против немки Анники Бек. Также в посев попали немка Юлия Гёргес, румынка Моника Никулеску, бельгийка Элисе Мертенс, румынки Сорана Кырстя и Ирина Бегу, а также немка Татьяна Мария.



Сетку турнира в Бухаресте можно посмотреть здесь.