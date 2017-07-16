Хромачёва сыграет с Мартинцовой, Родина — с Соррибес-Тормо на турнире в Гштааде

Француженка Каролин Гарсия возглавила посев на турнире серии International в Гштааде (Швейцария). Её первой соперницей станет Элица Костова из Болгарии. Во втором круге Гарсия может выйти либо на россиянку Ирину Хромачёву, либо на чешку Терезу Мартинцову. Также из россиянок в Гштааде сыграет Евгения Родина, ставшая восьмой сеяной. В первом круге она встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.



Отметим экс-седьмую ракетку мира, 38-летнюю швейцарку Патти Шнидер, которая сейчас занимает 302-е место в мировой табели о рангах. В первом круге она сыграет с другой швейцарской обладательницей wild card, Амрой Садикович.



Сетку турнира в Гштааде можно посмотреть здесь.