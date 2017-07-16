Чанг: с Федерером легко разговаривать, он создаёт доброжелательную атмосферу

Победитель «Ролан Гаррос — 1989" американец Майкл Чанг выразил восхищение психологией швейцарца Роджера Федерера.

«Спокойствие и расслабленность Роджера восхищают. Он выиграл невероятное количество титулов и долго был первой ракеткой мира, тем не менее он по-прежнему очень прост в общении. С ним легко разговаривать. Это одна из причин, почему он каждый год получает награду Штефана Эдберга за честную игру. Роджер создал вокруг себя доброжелательную атмосферу в раздевалке, что идёт на пользу всему АТР-туру», — приводит слова Чанга Tennis World.