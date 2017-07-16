Федерер побил рекорд по количеству выигранных Уимблдонов, опередив Сампраса

Швейцарец Роджер Федерер опередил американца Пита Сампраса и британца Уильяма Рэншоу по количеству завоёванных титулов на Уимблдоне, став единоличным лидером с восемью трофеями. Отметим, что Рэншоу побеждал задолго до Открытой эры, в 1880-е.



Сампрас выиграл семь Уимблдонских турниров за восемь лет, с 1993 по 2000 год. В 1996-м он потерпел сенсационное поражение в четвертьфинале от Рихарда Крайчека, который в итоге победил на том Уимблдоне, а в 2001-м проиграл в четвёртом раунде Федереру.



Роджер завоевал пять титулов подряд с 2003 по 2007 год, повторив соответствующий рекорд шведа Бьорна Борга. Затем швейцарец становился чемпионом в 2009 и 2012 годах.