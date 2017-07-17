Д. Маррей: Хингис всегда улыбается, так что мне самому становится легче

Британский теннисист Джейми Маррей, победивший на Уимблдоне-2017 в миксте в дуэте с представительницей Швейцарии Мартиной Хингис, поделился впечатлениями от игры с бывшей первой ракеткой мира. В финале они победили британку Хитер Уотсон и финна Хенри Континена со счётом 6:4, 6:4.

«Играть с Мартиной очень легко. Она всегда улыбается и радуется, так что мне самому становится легче. Она контролирует свою часть корта, и это делает мою работу гораздо проще», — приводит слова Маррея официальный сайт WTA-тура.