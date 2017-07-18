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Родина проиграла Соррибес-Тормо в Гштааде, испанка совершила 17 двойных ошибок

18 июля 2017, вторник. 14:37. Теннис

Российская теннисистка Евгения Родина (8) не смогла пробиться во второй круг турнира в Гштааде, в трёх партиях проиграв представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (5:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 53 минуты. 28-летняя уроженка Москвы 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 8 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 17 двойных ошибок и 9 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований испанка поспорит с представительницей США Луизой Чирико.

Лидер посева француженка Каролин Гарсия обыграла Елицу Костову из Болгарии со счётом 7:5, 6:1.

Гштаад (ж) 2017. 1-й круг
18 июля 2017 года, вторник. 11:35 МСК
Евгения
Родина
Сара
Соррибес-Тормо
6:4 3:6 6:7
Гштаад (ж) 2017. 1-й круг
18 июля 2017 года, вторник. 13:15 МСК
Каролин
Гарсия
Елица
Костова
7:5 6:1
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Евгения Родина Каролин Гарсия
Новости. Теннис
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