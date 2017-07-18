Севастова отдала два гейма Чепеловой на старте турнира в Бухаресте

Латвийка Анастасия Севастова (1) начала выступление на турнире в Бухаресте с разгромной победы над словачкой Яной Чепеловой со счётом 6:2, 6:0. Встреча продолжалась всего 59 минут. 27-летняя уроженка Лиепаи, занимающая 17-е место в рейтинге WТА, реализовала 5 брейк-пойнтов из 9, не проиграв ни гейма на своей подаче. За выход в четвертьфинал Севастова поспорит либо с полькой Магдаленой Фрех (Q), либо с Данкой Ковинич из Черногории.

В другой встрече первого круга румынка Ирина-Камелия Бегу (7) одолела сербку Ивану Йорович — 6:4, 6:1. Следующей оппоненткой Бегу станет её соотечественница Жаклин Кристиан (WC).