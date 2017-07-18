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Призовой фонд US Open — 2017 впервые в истории превысит $ 50 млн

18 июля 2017, вторник. 21:04. Теннис

Призовой фонд Открытого чемпионата США — 2017 в общей сложности составит $ 50,4 млн, сообщает официальный сайт турнира. Таким образом, впервые в истории теннисного турнира суммарный призовой фонд превысит $ 50 млн. По сравнению с прошлым годом увеличение призового фонда составило $ 4,1 млн.

Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $3,7 млн, финалисты – по $1,825 млн, а полуфиналисты – по $ 920 тыс.

В парном разряде победители получат по $675 тыс. на дуэт, а финалисты – по $340 тыс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Теннис
18 июля 2017, вторник
21:04 Призовой фонд US Open — 2017 впервые в истории превысит $ 50 млн
20:44 Вердаско вышел во второй круг турнира в Бостаде
19:53 Веселы, Дутра да Силва и Мартин с побед стартовали на соревнованиях в Умаге
19:34 Кравчук вышел во второй круг турнира в Ньюпорте, победив Эстрелью-Бургоса
19:06 Хромачёва взяла лишь 3 гейма у Мартинцовой в первом круге турнира в Гштааде
18:59 Слушатели «Спорт FM» признали лучшими спортсменами недели Веснину и Макарову
18:23 Феррер с победы стартовал на соревнованиях в Швеции
18:15 Гулбис стал соперником Хачанова по второму кругу турнира в Бостаде
17:40 Севастова отдала два гейма Чепеловой на старте турнира в Бухаресте
17:13 Энен: стать частью истории — это нечто большее, чем я ожидала
16:41 Гарсия: я буду играть агрессивнее и чаще выходить к сетке
16:32 Гёргес пробилась во второй круг турнира в Бухаресте, Кырстя выбыла
16:13 Долгополов, Шварцман и Браун вышли во второй круг турнира в Бостаде
15:34 Мария отдала всего три гейма Керкхове в первом круге турнира в Бухаресте
14:50 Хаас уступил Багнису на старте турнира в Бостаде
14:37 Родина проиграла Соррибес-Тормо в Гштааде, испанка совершила 17 двойных ошибок
13:18 Кузнецов победил Штруффа и сыграет с Карреньо-Бустой на турнире в Бостаде
13:00 Соперницей Калинской во втором круге турнира в Гштааде будет Контавейт
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11:36 Камке: Фритц, пожалуй, старался играть слишком агрессивно
11:01 Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецов — Штруфф в Бостаде
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10:50 Чеккинато: мои удары с форхенда в матче с Симоном были хороши
10:28 Федерер: после чемпионского бала я выпил слишком много разных видов алкоголя
10:05 Павлюченкова, Веснина и Касаткина сыграют на турнире в Нью-Хэйвене
09:06 Бертенс: у Крунич возникли проблемы с контролем мяча
09:02 Рыбарикова, Контавейт и Севастова претендуют на звание «Прорыв месяца»
09:01 Мугуруса, Квитова и Плишкова претендуют на звание лучшей теннисистки июня
03:38 Камке обыграл Фритца на старте турнира в Ньюпорте и сыграет с Маннарино
01:00 Мартинес: тренер Мугурусы — Сьюмик, и дальше ей будет помогать он, а не я
17 июля 2017, понедельник
22:27 Рублёв проиграл Балажу в финале квалификации к турниру в Умаге
21:37 Шарапова попала в топ-10 самых стильных спортсменов мира
21:09 Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде в паре с Брауном
20:49 Суарес-Наварро отдала всего один гейм Бек в первом круге турнира в Бухаресте
20:38 Александрова переиграла Крейчикову в первом круге турнира в Бухаресте
20:07 Калинская одолела Масарову в первом круге турнира в Гштааде
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