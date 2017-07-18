Призовой фонд US Open — 2017 впервые в истории превысит $ 50 млн

Призовой фонд Открытого чемпионата США — 2017 в общей сложности составит $ 50,4 млн, сообщает официальный сайт турнира. Таким образом, впервые в истории теннисного турнира суммарный призовой фонд превысит $ 50 млн. По сравнению с прошлым годом увеличение призового фонда составило $ 4,1 млн.

Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $3,7 млн, финалисты – по $1,825 млн, а полуфиналисты – по $ 920 тыс.

В парном разряде победители получат по $675 тыс. на дуэт, а финалисты – по $340 тыс.