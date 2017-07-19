Кузнецов отыграл подачу на матч у лидера посева и вышел в 1/4 финала в Бостаде

Россиянин Андрей Кузнецов вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде. Его соперник по второму кругу испанец Пабло Карреньо-Буста (1) отказался от продолжения борьбы, уступая со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 0:3. Отметим, что во второй партии Андрей уступал 3:5, но отыграл подачу на матч, а затем на тай-брейке перевёл противостояние в третий сет.

За выход в полуфинал 26-летний уроженец Тулы, занимающий 88-е место в рейтинге АТР, поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом, переигравшим ранее своего соотечественника Ренсо Оливо — 6:4, 6:1.