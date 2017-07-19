Суарес-Наварро вышла в 1/4 финала соревнований в Бухаресте

Испанка Карла Суарес-Наварро (2) во втором круге турнира в Бухаресте переиграла местную обладательницу «уайлд-кард» Елену-Габриэлу Русе со счётом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. 28-летняя уроженка Лас-Пальмас-Гран-Канарии, занимающая 34-е место в рейтинге WТА, реализовала 4 брейк-пойнта из 10, проиграв 2 гейма на своей подаче.

В четвертьфинале Суарес-Наварро сыграет либо с немкой Татьяной Марией (8), либо с аргентинкой Надией Подорской. Матч между Татьяной и Надией состоится завтра, 20 июля.