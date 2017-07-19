Восемь россиянок вошли в состав участниц US Open, Шарапова попала в квалификацию

Организаторы Открытого чемпионата США опубликовали список участниц основной сетки женского одиночного разряда, который пройдёт с 28 августа по 10 сентября. Напрямую в основную сетку попали восемь россиянок: Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Наталья Вихлянцева, Евгения Родина и Екатерина Александрова.

Победительница US Open-2006 россиянка Мария Шарапова, занимающая 171-е место в рейтинге WTA, попала в список участниц квалификации и сможет выступить в основной сетке либо в случае получения «уайлд-кард», либо если победит в отборочном турнире.