Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Восемь россиянок вошли в состав участниц US Open, Шарапова попала в квалификацию

19 июля 2017, среда. 22:51. Теннис

Организаторы Открытого чемпионата США опубликовали список участниц основной сетки женского одиночного разряда, который пройдёт с 28 августа по 10 сентября. Напрямую в основную сетку попали восемь россиянок: Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Наталья Вихлянцева, Евгения Родина и Екатерина Александрова.

Победительница US Open-2006 россиянка Мария Шарапова, занимающая 171-е место в рейтинге WTA, попала в список участниц квалификации и сможет выступить в основной сетке либо в случае получения «уайлд-кард», либо если победит в отборочном турнире.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Анастасия Павлюченкова Дарья Касаткина Евгения Родина Екатерина Александрова Екатерина Макарова Елена Веснина Мария Шарапова Наталья Вихлянцева Светлана Кузнецова
Новости. Теннис
19 июля 2017, среда
22:51 Восемь россиянок вошли в состав участниц US Open, Шарапова попала в квалификацию
22:00 Феррер оказался сильнее Брауна во втором круге турнира в Бостаде
21:45 Калинская и Родина вышли в четвертьфинал турнира в Гштааде в паре
21:03 Виттёфт стала соперницей Контавейт по четвертьфиналу турнира в Гштааде
20:36 Суарес-Наварро вышла в 1/4 финала соревнований в Бухаресте
20:07 Кравчук уступил Гоёвчику во втором круге турнира в Ньюпорте
19:59 Игроки раскритиковали Уимблдон за низкие призовые в миксте
19:25 Кузнецов отыграл подачу на матч у лидера посева и вышел в 1/4 финала в Бостаде
18:49 Бьоркман: не стоит зацикливаться на возрасте Федерера, он уникален
18:38 Калинская в борьбе проиграла Контавейт во втором круге турнира в Гштааде
17:38 Донской победил Кудрявцева и вышел в четвертьфинал крупного челленджера в Астане
16:50 Шварцман стал первым четвертьфиналистом турнира в Бостаде
16:29 Корпач победила Саккари в Гштааде, выиграв третий сет 6:0
16:28 10 эйсов помогли Гёргес обыграть Саснович во втором круге турнира в Бухаресте
15:41 Вандевеге: в 16 лет я решила, что являюсь лучшей юниоркой мира
14:45 Лэйвер: Федерер — не человек
13:57 Соррибес-Тормо победила Чирико в Гштааде, несмотря на 10 двойных ошибок
13:34 Комардина вышла в четвертьфинал турнира в Гштааде в парном разряде
12:23 Отец Федерера: я всё ещё нервничаю, когда играет сын, особенно на брейк-пойнтах
11:36 Рам, вероятно, завершил карьеру в одиночном разряде
11:01 Рублёв: Берлок — прекрасный игрок, который борется до конца, несмотря на счёт
10:55 Грот: на матчболе мне удался отличный удар с лёта
10:19 Э. Имер: в матче с Вердаско я мог играть агрессивнее
10:15 Долгополов одержал 200-ю победу в карьере
09:18 Шнидер: в третьем сете я была уже не так уверена в себе
09:07 Зигемунд, восстанавливающаяся после травмы колена, разместила видео своего танца
09:03 Контавейт: я играла агрессивно и старалась диктовать условия на корте
18 июля 2017, вторник
23:47 Федерер: надеюсь, что первой ракеткой мира стану я, а не Надаль
23:25 Кравчук и Марченко проиграли в первом круге турнира в Ньюпорте в паре
23:10 Южный не смог выйти во второй круг турнира в Умаге, проиграв Киккеру
22:37 Рублёв победил Берлока в первом круге турнира в Умаге
22:04 38-летняя Шнидер впервые за 6 лет выиграла матч на турнире WТА
21:54 Гарсия: здорово вернуться на грунт после успеха на «Ролан Гаррос»
21:04 Призовой фонд US Open — 2017 впервые в истории превысит $ 50 млн
20:44 Вердаско вышел во второй круг турнира в Бостаде
19:53 Веселы, Дутра да Силва и Мартин с побед стартовали на соревнованиях в Умаге
19:34 Кравчук вышел во второй круг турнира в Ньюпорте, победив Эстрелью-Бургоса
19:06 Хромачёва взяла лишь 3 гейма у Мартинцовой в первом круге турнира в Гштааде
18:59 Слушатели «Спорт FM» признали лучшими спортсменами недели Веснину и Макарову
18:23 Феррер с победы стартовал на соревнованиях в Швеции
18:15 Гулбис стал соперником Хачанова по второму кругу турнира в Бостаде
17:40 Севастова отдала два гейма Чепеловой на старте турнира в Бухаресте
17:13 Энен: стать частью истории — это нечто большее, чем я ожидала
16:41 Гарсия: я буду играть агрессивнее и чаще выходить к сетке
16:32 Гёргес пробилась во второй круг турнира в Бухаресте, Кырстя выбыла
Все новости RSS
Партнерский контент
Как, на ваш взгляд, накажут Даниила Медведева за бросание монет в сторону судейской вышки во время матча на Уимблдоне?
Отстранят от участия в турнирах на некоторый срок
213 (14%)
Оштрафуют на сумму более $10 000 и предупредят
732 (47%)
Оштрафуют на сумму менее $10 000 и предупредят
296 (19%)
Ограничатся замечанием
126 (8%)
Никак не накажут - признают, что судья Мариана Алвеш была не права
178 (12%)
Проголосовало: 1545
Архив →
© championat.com, 2000–2017