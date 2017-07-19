В Москве прошёл мастер-класс Анны Чакветадзе для детей и взрослых

Бывшая пятая ракетка мира, победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, двукратная обладательница Кубка Федерации в составе сборной России Анна Чакветадзе провела мастер-класс для детей и взрослых в Нескучном саду в Москве.



Известная теннисистка и телекомментатор сначала в течение часа занималась с детьми, а затем столько же времени уделила и взрослым гостям мероприятия. Все участники мастер-класса получили возможность сфотографироваться с Анной Чакветадзе и получить от неё автографы.

Анна Чакветадзе провела мастер-классы для детей и взрослых