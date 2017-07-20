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Джокович не сыграет на Кубке Лэйвера из-за рождения ребёнка

20 июля 2017, четверг. 01:48. Теннис

Стал известен состав первого Кубка Лэйвера — командного выставочного турнира, организованного менеджерской компанией Роджера Федерера. Турнир пройдёт в Праге c 22 по 24 сентября, сообщает Sporting Life.

Согласно рейтингу АТР, в команду Европы, капитаном которой будет Бьорн Борг, отобрались Энди Маррей, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович, однако серб уже объявил, что пропустит турнир из-за рождения второго ребёнка. Не исключено, что пропустит соревнования и Маррей, который испытывает проблемы с бедром. Следующие по рейтингу игроки, которые могут их заменить, — Стэн Вавринка и Марин Чилич.

В команду остального мира, которую возглавит Джон Макинрой, войдут Кей Нисикори, Милош Раонич, Джек Сок и Ник Кирьос, но пока лишь канадец гарантировал своё участие.

«Уайлд-кард» в команду Европы, вероятнее всего, получат Доминик Тим и Томаш Бердых, а к их соперникам присоединится Джон Иснер.

Источник: Sportinglife Сообщить об ошибке
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