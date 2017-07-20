Гёргес: мы с Саснович обе играли хорошо, борьба была упорной

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес прокомментировала свою победу во втором круге турнира в Бухаресте над представительницей Беларуси Александрой Саснович со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

«Думаю, сегодня мы обе играли хорошо. Борьба была упорной. Несмотря на то что матч завершился в двух сетах, счёт подтверждает упорный характер встречи. Я довольна тем, что смогла пробиться дальше», — приводит слова Гёргес официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Гёргес поспорит с победительницей матча Александра Дулгеру (Румыния) — Екатерина Александрова (Россия).