Кузнецов: ключевым стало то, что я не сдавался до конца

Россиянин Андрей Кузнецов поделился впечатлениями после выхода в четвертьфинал турнира в Бостаде. Его соперник по второму кругу испанец Пабло Карреньо-Буста отказался от продолжения борьбы, уступая со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 0:3.

«Ключевым стало то, что я не сдавался до конца. Я чувствовал, что хорошо играл на протяжении всей встречи. В первом и втором сетах у меня было 14 брейк-пойнтов, но я реализовал лишь один. В концовке я здорово провёл тай-брейк. В третьем сете я увидел, что Пабло уже не может двигаться и подавать достаточно хорошо», — цитирует Кузнецова официальный сайт тура.