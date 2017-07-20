Конта: люди на улицах говорили, что на Уимблдоне я вдохновила их детей

Британка Йоханна Конта рассказала, какие выводы сделала после своего выступления на Уимблдоне. Уроженка Сиднея дошла до полуфинала, в котором проиграла американке Винус Уильямс.

«Мне предстоит проделать большую работу. Я чувствую, что могу стать сильнее физически. Мне хотелось бы лучше передвигаться по корту. Во всех компонентах игры я могу добиться большого прогресса. Также я постоянно стремлюсь к тому, чтобы стать сильнее психологически и технически. Мои цели не связаны с результатами или рейтингом. Я просто стараюсь добиться максимума во всём. Остаётся лишь надеяться, что это позволит добиться чего-то хорошего.

Мой матч с Халеп на Уимблдоне смотрели миллионы людей? Это огромный комплимент. Здорово, что так много людей оказались вовлечены в игру и переживали этот момент вместе со мной. Я невероятно благодарна за поддержку, энтузиазм и страсть болельщиков. Я ощущала любовь. В эмоциональном плане это был невероятный опыт.

Меня стали больше узнавать на улицах. Люди поздравляли меня с успешным выступлением на Уимблдоне. Они говорили, что я вдохновила их детей.

Я очень хочу сыграть за сборную в Кубке Федерации. Это большая честь — представлять свою страну, особенно в командном турнире», — цитирует Конту BBC Sport.