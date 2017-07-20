Калинская и Родина вышли в полуфинал турнира в Гштааде в парном разряде

Российская теннисистка Анна Калинская и Евгения Родина вышли в полуфинал турнира в Гштааде в парном разряде. В четвертьфинале они в двух сетах обыграли представительницу Швейцарии Ксению Кнолль и россиянку Анастасию Комардину со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 59 минут.

За выход в финал Калинская и Родина поспорят со швейцаркой Викторией Голубич и представительницей Сербии Ниной Стоянович, посеянными на этих соревнованиях под третьим номером.

Турнир в Гштааде завершится 23 июля.