Хачанов не вышел в полуфинал турнира в Бостаде в паре

Россиянин Карен Хачанов и немец Дастин Браун в четвертьфинале турнира в Бостаде в парном разряде уступили бразильцам Томасу Беллуччи и Андре Са со счётом 4:6, 0:6. Продолжительность встречи составила всего 50 минут.

За выход в финал южноамериканский дуэт поспорит с голландцами Сандером Арендсом и Матве Мидделкопом.

Напомним, что ранее сегодня, 20 июля, Хачанов во втором круге одиночного разряда одолел латвийца Эрнеста Гулбиса со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:3, отыграв два матчбола. В четвертьфинале Карен сыграет с украинцем Александром Долгополовым.