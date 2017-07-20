Хачанов отыграл два матчбола и одолел Гулбиса во втором круге турнира в Бостаде

Россиянин Карен Хачанов (5) пробился в четвертьфинал турнира в Бостаде, в трёх сетах одолев представителя Латвии Эрнеста Гулбиса со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 38 минут. Карен 5 раз подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 1 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 16 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 брейк. Во втором сете Хачанов отыграл два матчбола.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию этого поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Гулбис в Бостаде.

За выход в полуфинал Хачанов поспорит либо с украинцем Александром Долгополовым, либо с представителем Аргентины Орасио Себальосом (9).