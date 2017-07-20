Александрова уступила Дулгеру во втором круге турнира в Бухаресте

Россиянка Екатерина Александрова (9) во втором круге турнира в Бухаресте уступила румынке Александре Дулгеру (Q) со счётом 4:6, 6:4, 2:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут. 22-летняя уроженка Челябинска, занимающая 92-е место в рейтинге WТА, исполнила 1 подачу навылет, допустила 6 двойных ошибок, реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 и проиграла 8 геймов на своей подаче.

За выход в полуфинал домашних соревнований Дулгеру поспорит с немкой Юлией Гёргес (3), переигравшей белоруску Александру Саснович.