ITF дисквалифицировала Настасе до декабря 2020 года

Экс-первая ракетка мира, бывший капитан сборной Румынии в Кубке Федерации Илие Настасе отстранён от участия в командных соревнованиях под эгидой Международной теннисной федерации до декабря 2020 года, сообщает Reuters.

Причиной такого решения стало оскорбительное поведение Настасе в адрес британских теннисисток и капитана сборной Великобритании Энн Кеотавонг во время матча плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации. Илие был удалён сначала со скамейки запасных, а затем и вовсе выдворен за пределы корта. Прямо по ходу встречи он был лишён должности капитана сборной Румынии.

Настасе должен будет заплатить штраф в размере $ 10 тыс. Кроме того, до 2018 года ему не будут выдавать аккредитации на соревнования ITF.