Ферреро будет работать с А. Зверевым на предстоящих хардовых турнирах

Бывшая первая ракетка мира испанец Хуан-Карлос Ферреро вошёл в тренерский штаб немецкого теннисиста Александра Зверева на хардовый сезон, сообщает Tennis.life. Победитель Открытого чемпионата Франции 2003 года будет сопровождать уроженца Гамбурга уже на ближайшем турнире в Вашингтоне. Далее в планах Зверева участие в турнирах в Монреале, Цинциннати и Открытом чемпионате США.

За свою карьеру 20-летний Зверев, располагающийся на 11-й строчке рейтинга, выиграл три турнира ATP в одиночном разряде.

Турнир в Вашингтоне пройдёт с 29 июля по 6 августа.