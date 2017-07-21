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Иснер стал первым полуфиналистом турнира в Ньюпорте

21 июля 2017, пятница. 22:09. Теннис

Американец Джон Иснер, занимающий в мировой рейтинге 21-е место, стал первым полуфиналистом турнира, который проходит в Ньюпорте.

В четвертьфинале Джон нанёс поражение своему соотечественнику Деннису Новикову, который находится в мировой табели о рангах на 203-й строчке, со счётом 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 13 минут, и за это время Иснер 20 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и взял 2 подачи соперника. Новиков сделал 4 эйса, 1 раз ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале Иснер встретится с победителем пары Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Бьорн Фрэтэнджело (США).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Джон Иснер
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