Иснер стал первым полуфиналистом турнира в Ньюпорте

Американец Джон Иснер, занимающий в мировой рейтинге 21-е место, стал первым полуфиналистом турнира, который проходит в Ньюпорте.



В четвертьфинале Джон нанёс поражение своему соотечественнику Деннису Новикову, который находится в мировой табели о рангах на 203-й строчке, со счётом 6:4, 6:4.



Матч длился 1 час 13 минут, и за это время Иснер 20 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и взял 2 подачи соперника. Новиков сделал 4 эйса, 1 раз ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта.



В полуфинале Иснер встретится с победителем пары Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Бьорн Фрэтэнджело (США).

