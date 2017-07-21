Рублёв одержал волевую победу над Фоньини в 1/4 финала турнира в Умаге

Россиянин Андрей Рублёв, занимающий 74-е место в мировом рейтинге, пробился в полуфинал турнира в Умаге, где встретится с хорватом Иваном Додигом.



В четвертьфинале Андрей одержал волевую победу над итальянцем Фабио Фоньини, занимающим в рейтинге ATP 27-е место, со счётом 6:7(5), 6:2, 7:6(2). За 2 часа 16 минут Рублёв сделал 7 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов. Фоньини 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и взял 3 подачи соперника.



Ещё в одном четвертьфинальном матче итальянец Алессандро Джанесси обыграл бразильца Рожерио Дутра да Силву со счётом 6:7, 6:2, 7:5.