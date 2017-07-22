Фрэтэнджело вышел в полуфинал турнира в Ньюпорте

Американец Бьорн Фрэтэнджело, занимающий в рейтинге ATP 142-е место, стал участником полуфинала турнира, который проходит в Ньюпорте.



В четвертьфинале Бьорн победил француза Пьера-Юга Эрбера, который в мировой табели о рангах занимает 72-ю позицию, со счётом 6:2, 5:7, 6:4.



За матч Фрэтэнджело сделал 4 эйса, 8 раз ошибся при подаче и реализовал 4 брейк-пойнта. Эрбер 9 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и взял 2 подачи соперника.



Далее американца ждёт встреча с его соотечественником Джоном Иснером.