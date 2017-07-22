Кузнецов: я избрал правильную тактику на матч со Шварцманом

Россиянин Андрей Кузнецов, переигравший в четвертьфинале турнира в Бостаде аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:3, рассказал, что помогло ему добиться успеха.

«Это был хороший день для меня. Я показал свою лучшую игру на данный момент, что не очень просто в данных погодных условиях. Думаю, я избрал правильную тактику, и она сработала. Кроме того, мне удалось избежать большого количества ошибок. Я хорошо чувствую себя на грунте и с нетерпением жду полуфинала», — приводит слова Кузнецова официальный сайт АТР.