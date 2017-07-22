Россиянин Андрей Кузнецов в полуфинале турнира в Бостаде сыграет с украинцем Александром Долгополовым. Поединок начнётся в 14:00 по московскому времени. Ранее соперники между собой не играли. На данный момент Андрей занимает 88-е место в рейтинге АТР, а Александр является 89-й ракеткой мира.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Кузнецов — Долгополов в Бостаде.

За титул победитель этого противостояния поспорит с лучшим в соперничестве испанцев Фернандо Вердаско (6) и Давида Феррера (8).