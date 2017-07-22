Кузнецов сыграет с Куэвасом, Рублёв — с Кольшрайбером на турнире в Гамбурге

Стала известна сетка мужского турнира в Гамбурге, который пройдёт с 24 по 30 июля. Лидер посева — представитель Испании Альберт Рамос-Виньолас — в стартовом раунде сыграет с победителем квалификации. Российский теннисист Андрей Кузнецов в первом круге встретится с уругвайцем Пабло Куэвасом (2).

Евгений Донской сыграет с представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом, Карен Хачанов — с победителем квалификации, Дмитрий Турсунов — с французом Бенуа Пэром (5), Андрей Рублёв — с немцем Филиппом Кольшрайбером.