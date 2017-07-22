Феррер одолел Вердаско и сыграет с Долгополовым в финале турнира в Бостаде

Испанский теннисист Давид Феррер (8) пробился в финал турнира в Бостаде, со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 6:4 в трёх партиях одолев соотечественника — Фернандо Вердаско (6). Продолжительность поединка составила 2 часа 9 минут. Давид дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету Фернандо 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

В финале соперником 35-летнего уроженца Хавеи, располагающегося на 46-й строчке рейтинга ATP, будет представитель Украины Александр Долгополов.