Клейстерс и Роддик включены в Зал теннисной славы в Ньюпорте

Бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах, победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде бельгийка Ким Клейстерс, а также экс-первая ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США 2003 года американец Энди Роддик официально включены в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте, сообщает официальный сайт WTA.

«Это особенное событие не только для меня, но и для всех членов моей семьи. Все, кто ранее стояли на этой сцене и будут стоять в будущем, обладают страстью к теннису», — сказала Клейстерс.

Фото доступно в «твиттере» WTA.

Также в Зал славы были включены легендарная колясочница Моник Калкман-ван ден Бош, теннисный журналист Стив Флинк и тренер Вик Брэйден.