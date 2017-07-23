Куреши и Рам первенствовали на турнире в Ньюпорте в парном разряде.

Пакистанец Айсам-Уль-Хак Куреши и американец Раджив Рам стали победителями парных соревнований на турнире в Ньюпорте (США). В финале они одолели представителей Австралии Джона-Патрика Смита и Мэтта Рида со счётом 6:4, 4:6, 10:7.

Обе пары сделали за матч по 1брейку. Победители 3 раза подали навылет и допустили 3 двойные ошибки на двоих. Смит и Рид при 4 эйсах сделали 5 ошибок на подаче.

Куреши выиграл 14-й турнир в карьере и четвёртый в текущем сезоне. Для Рама этот титул стал 13-м и третьим в сезоне.