Феррер победил Долгополова и стал чемпионом турнира в Бостаде

Испанец Давид Феррер (8) в финале турнира в Бостаде переиграл украинца Александра Долгополова со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность решающего поединка составила 1 час 26 минут. 35-летний валенсиец, занимающий 46-е место в рейтинге АТР, трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки, отыграл четыре брейк-пойнта из пяти и сделал три брейка. Александр исполнил четыре эйса при двух двойных. Отметим высокий процент попадания первой подачи у Давида — 70 %.

Для Феррера этот титул стал 27-м в карьере и первым в нынешнем сезоне.