Бегу завоевала титул на домашнем турнире в Бухаресте, победив Гёргес

Румынка Ирина Бегу (7) стала чемпионкой домашнего турнира в Бухаресте, обыграв в финале немку Юлию Гёргес со счётом 6:3, 7:5. Во второй партии Юлия повела с брейком (4:3), после чего проиграла четыре гейма из пяти.



Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. Бегу дважды подала навылет, не сделала ни одной двойной ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Гёргес 5 эйсов, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.



Для Бегу это четвёртый одиночный титул в карьере и первый в сезоне. Гёргес проиграла второй финал за месяц после проводившегося на траве турнира на Мальорке.