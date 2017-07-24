Иснер: победа на любом турнире — немалый подвиг

Американец Джон Иснер поделился эмоциями от победы на турнире в Ньюпорте. В финале он обыграл австралийца Мэттью Эбдена со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Джон в третий раз победил в Ньюпорте и завоевал 11-й одиночный титул в карьере. Ранее он первенствовал здесь в 2010 и 2012 годах.

«Очень непросто выиграть любой турнир. Это немалый подвиг — быть последним непобеждённым игроком соревнования. Я очень счастлив. Прошло два года с тех пор, как я выигрывал этот турнир, и я держал это в голове. Я отлично играл всю неделю и не могу хотеть большего», — приводит слова Иснера официальный сайт ATP.