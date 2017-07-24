Бегу: никогда не думала, что могу завоевать два трофея за одну неделю

Румынка Ирина Бегу поделилась эмоциями после победы на турнире в Бухаресте в одиночном и парном разрядах. Сначала она обыграла в финале немку Юлию Гёргес со счётом 6:3, 7:5, а затем в дуэте со своей соотечественницей Иоаной-Ралукой Олару победила бельгийку Элисе Мертенс и голландку Деми Схурс со счётом 6:3, 6:3

«Это просто удивительно. Я никогда не думала, что могу завоевать два трофея за одну неделю, особенно в Румынии, в Бухаресте — моём родном городе. Это невероятно. Я немного устала после стольких часов на корте. Было нелегко и очень жарко. Но в то же время я очень рада. Это была потрясающая неделя для меня.

Хочу поблагодарить зрителей, которые поддерживали меня с начала и до конца. Надеюсь увидеть вас вновь в следующем году», — цитирует Бегу официальный сайт тура.