Кузнецов одолел второго номера посева Куэваса на старте турнира в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Кузнецов пробился во второй круг турнира в Гамбурге, обыграв уругвайца Пабло Куэваса (2) со счётом 3:6, 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. Андрей 5 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецов — Куэвас в Гамбурге.

За выход в четвертьфинал турнира в Гамбурге Кузнецов поспорит с представителем Германии Флорианом Майером.