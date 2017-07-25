Браун победил Лайовича, Хасе одолел Оливо на старте турнира в Гштааде

Немец Дастин Браун в первом круге турнира в Гштааде сломил сопротивление седьмого сеяного Душана Лайовича со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Поединок продолжался 1 час 4 минуты. 32-летний представитель Германии, занимающий 113-е место в рейтинге АТР, исполнил 2 эйса, допустил 4 двойные ошибки, отыграл оба брейк-пойнта и выиграл 1 гейм на подаче оппонента. Душан трижды подал навылет при 1 двойной. За выход в четвертьфинал Браун поспорит с узбекистанцем Денисом Истоминым.

В другой встрече голландец Робин Хасе (6) одолел аргентинца Ренсо Оливо — 6:1, 6:4.