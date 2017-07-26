Кравчук проиграл Селе на старте турнира в Атланте

Россиянин Константин Кравчук не смог пробиться во второй круг турнира в Атланте. В матче первого раунда он уступил израильтянину Дуди Селе — 5:7, 2:6.

Поединок продолжался 1 час 19 минут. На счету 32-летнего Кравчука 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта. 32-летний Села подал навылет 2 раза, совершил 3 двойные ошибки и использовал 5 брейковых шансов из 14.

Счёт в личных встречах теннисистов в основных сетках турниров ATP стал 2-0 в пользу Селы. За выход в четвертьфинал турнира Дуди сразится с первым сеяным американцем Джеком Соком.