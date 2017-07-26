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Хенман: считаю Федерера лучшим игроком всех времён, но сравнить поколения сложно

26 июля 2017, среда. 10:52. Теннис

Четырёхкратный полуфиналист Уимблдона британец Тим Хенман рассказал, что считает швейцарца Роджера Федерера лучшим игроком всех времён, но уточнил, что объективную оценку дать сложно.

«По моему мнению, Роджер является лучшим теннисистом всех времён, но сравнивать поколения тяжело. Род Лэйвер дважды выиграл все турниры «Большого шлема» за год. Но семь лет он не играл на турнирах «Большого шлема», так как стал профессионалом. Так сколько титулов он мог бы выиграть?

Но затем мы вспоминаем, что все эти турниры были на траве. В такой ситуации и Сампрас выиграл бы больше.

Однако сейчас цифры говорят в пользу Роджера. 19 титулов на турнирах «Большого шлема» — лучший результат среди мужчин, так что он может считаться сильнейшим», — цитирует Хенмана Tennis World USA.

Источник: Tennis World USA Сообщить об ошибке
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Роджер Федерер
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