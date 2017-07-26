Гарсия отдала лишь гейм Эррани во втором круге турнира в Бостаде

Француженка Каролин Гарсия (3) не испытала проблем в борьбе с итальянкой Сарой Эррани во втором круге турнира в Бостаде, разгромив её со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность поединка составила 55 минут. 23-летняя представительница Франции, занимающая 20-е место в рейтинге WТА, исполнила 9 эйсов, обошлась без двойных ошибок, отыграла единственный брейк-пойнт и сделала 5 брейков.

В четвертьфинале соперницей Гарсии станет либо голландка Кики Бертенс (6), либо чешка Барбора Крейчикова (Q). Поединок между ними пройдёт в четверг, 27 июля.