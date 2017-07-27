Мирза: это может даже шокировать, но я хотела стать психологом

Победительница шести турниров «Большого шлема» (три — в женском парном разряде и три — в миксте), двух Итоговый чемпионатов WTA в парном разряде бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге представительница Индии Саня Мирза призналась, что могла стать не теннисисткой, а дипломированным психологом.

«Хотите верьте, хотите нет — это может даже шокировать, — но я хотела стать психологом. Я даже немного обучалась этой дисциплине. Однако затем я бросила учёбу и получить степень не смогла», — приводит слова Мирзы официальный сайт тура.